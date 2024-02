Polícia investiga abandono de recém-nascido encontrado por PMs em lixeira

A Polícia Civil investiga o abandono de um recém-nascido encontrado por PMs em uma caçamba de lixo no Catumbi, região central do Rio de Janeiro. Os investigadores da 6ª DP (Cidade Nova) tentam identificar a mãe biológica da criança e esclarecer as circunstâncias do caso.

O bebê permanece internado no Hospital Fernando Magalhães, em São Cristóvão, na mesma região, após ter sido resgatado no último sábado (10). A Secretaria Municipal de Saúde informou que o quadro de saúde dele é estável.

Os militares do 4º BPM (São Cristóvão) que participaram da ação voltaram à maternidade para fazer uma visita a convite da equipe que cuidou do recém-nascido. O Conselho Tutelar e a Justiça devem acompanhar o caso e decidir sobre a guarda da criança.