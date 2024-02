Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam, nesta quinta-feira (15), um homem de 28 anos com mandado de prisão em aberto suspeito por tentativa de homicídio em Nobres. A vítima, um homem de 41 anos, foi atropelada pelo suspeito após uma suposta discussão.

O crime ocorreu no dia 3 de fevereiro. Os militares receberam informações de que o suspeito, que estava foragido, estaria localizado em uma residência no bairro 1º de Março, na Capital.

De acordo com boletim de ocorrência do crime, no dia 03 de fevereiro os militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Paraná quando foram acionados por populares acerca de uma confusão em um estabelecimento comercial.

Na ocasião, o suspeito teria discutido com a vítima. No momento em que iria embora do local em seu carro, o homem retornou e atropelou a vítima, que foi socorrida por uma equipe médica do município.

Após o crime, ele fugiu do local. A vítima ficou gravemente ferida e precisou ser encaminhada para Cuiabá. O suspeito foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.