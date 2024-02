Polícia Militar recupera caminhonete e prende suspeito por roubo após perseguição

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por policiais militares do 4º Batalhão, na quarta-feira (14), após roubar uma caminhonete Ford Maverick, no bairro Canelas, em Várzea Grande-MT. O veículo foi recuperado no Bairro Paiaguás.

De acordo com boletim de ocorrência, as equipes realizavam patrulhamento de rotina pela Rodovia dos Imigrantes quando receberam informações de um roubo a residência em andamento. Na ocasião, dois homens armados renderem um casal, de 51 e 64 anos, levaram a caminhonete Ford Maverick branca e fugiram pela Avenida Frei Coimbra sentido Capão Grande.

Durante diligências pela região, os militares do 4º Batalhão e 25ª Companhia Independente identificaram o veículo próximo ao Trevo do São Matheus e iniciaram uma perseguição policial. O condutor fugiu em alta velocidade pelo Bairro Paiaguás, pela Avenida Principal. Na fuga, o suspeito tentou jogar o veículo contra a viatura, momento em que as equipes realizaram disparos para conter o veículo.

Em seguida, o motorista perdeu controle do veículo, batendo contra o meio-fio e um pilar. Ele tentou fugir pulando os muros da residências, mas foi detido em seguida. Questionado quanto ao comparsa e a arma de fogo, o homem confessou que o segundo suspeito fugiu em uma motocicleta.

No veículo roubado, as equipes encontraram um bloqueador de sinal, um capacete, uma mochila e outros objetos da dupla e das vítimas. O veículo e o suspeito foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.