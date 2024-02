Policiais militares salvam recém-nascido engasgado

Um bebê recém-nascido, de duas semanas, teve a sua vida salva por policiais militares, após se engasgar com leite materno, na madrugada desta quinta-feira (29), por uma equipe do Batalhão Ambiental, em Várzea Grande.

Os militares que estavam de plantão na sede da 1ª Companhia do Batalhão Ambiental, foram surpreendidos por um casal em um veículo, por volta de 01h da madrugada. Os pais saíram do veículo e pediram socorro aos policiais, pois o filho havia se engasgado com leite materno e estava desacordado.

Imediatamente, o cabo Giancarlo Boaventura e o segundo-sargento Anderson Welchen se aproximaram e pegaram o bebê no colo, iniciando o procedimento das manobras de Heimlich para a reanimação do recém-nascido.

Ao mesmo tempo foi realizado contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que deu orientações aos policiais, enquanto se deslocavam à sede da 1ª Cia de PM.

Após alguns movimentos da manobra, o bebê desengasgou e se reanimou. Os socorristas do Samu foram até o local e constataram que o recém-nascido já respirava normalmente.

Os pais da criança receberam orientações médicas, agradeceram aos policiais e retornaram para casa com o bebê em segurança.