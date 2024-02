Polícias Civil e Militar prendem integrantes de facção criminosa envolvidos em crimes de tráfico e homicídios

Quatro integrantes de uma facção criminosa, apontados como autores de crimes de tráfico de drogas e homicídios em Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, foram presos em flagrante, na noite de quinta-feira (7), em uma ação conjunta das equipes da Polícia Civil e Polícia Militar do município.

A ação faz parte da Operação Fronteira Integrada, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), com objetivo de intensificar ações policiais de enfrentamento aos crimes contra a vida, em especial, homicídios, ocorridos na região de fronteira.

A prisão dos suspeitos ocorreu durante diligências para apurar a morte de uma jovem ocorrida na cidade. Os presos foram identificados como membros de uma facção criminosa, em que o irmão da vítima também faz parte. A morte da jovem teria sido praticada por um grupo criminoso rival.

Os presos, de 18, 27 e dois de 23 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Contra dois dos presos também foi lavrado o flagrante por tentativa de homicídio, praticado contra uma equipe da Polícia Militar, durante perseguição policial.

O crime que vitimou, Laura Nantes Castro, de 22 anos, ocorreu na tarde de quarta-feira (6), em uma oficina mecânica, na região central de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde a vítima trabalhava como operadora de caixa. A vítima estava no caixa do estabelecimento quando dois homens com capacetes e camisetas de manga longa, entraram no local e efetuaram disparos de arma de fogo contra a funcionária, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Assim que foram acionadas dos fatos, as equipes das Polícias Civil e Militar iniciaram as diligências integradas com a finalidade de identificar e prender os autores do crime. Durante a madrugada, uma equipe da Polícia Militar conseguiu flagrar dois suspeitos em uma motocicleta sem farol.

Ao perceber que seriam abordados pelos policiais, os suspeitos empreenderam fuga, efetuando disparos contra a equipe policial, dando início a uma troca de tiros, momento em que eles caíram da motocicleta. Um dos suspeitos foi detido enquanto o outro conseguiu fugir entrando em uma região de mata.

Em continuidade às diligências, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar conseguiram flagrar o suspeito que havia fugido entrando em uma residência, onde estavam outros dois envolvidos. Ao avistarem os policiais, os suspeitos tentaram fugir pelos fundos da casa, pulando muros e invadindo terrenos, porém foram detidos dentro da área de uma igreja.

Em posse dos criminosos foram encontradas duas armas de fogo de uso restrito, tipo pistola 9 mm. Na casa em que eles estavam foram apreendidas munições 9mm e uma munição de escopeta calibre 12, além de drogas e veículos que podem estar relacionados a homicídios ocorridos no final do ano passado e início desse ano.

Diante das evidências, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde após serem interrogados, pelo delegado Luiz Camargo, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e tentativa de homicídio.

“Os presos possuem diversas passagens anteriores pro crimes de roubo, tráfico de drogas e associação criminosa e possivelmente estão envolvidos em homicídios ocorridos nos últimos meses no município e região. As investigações seguem em andamento para esclarecimento de fatos relacionados à morte da vítima Laura assim como de outros homicídios praticados por facções criminosas”, disse o delegado.