Prazo para pagamento da taxa de inscrição do concurso da SES termina em uma semana

O prazo para o pagamento da taxa de inscrição para o concurso da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) se encerra no dia 09 de fevereiro de 2024 – daqui a uma semana. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) já registrou mais de 30 mil inscrições para o concurso, contudo, grande parte delas ainda não foi confirmada devido à ausência de pagamento da taxa de inscrição.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 para profissional técnico de nível médio e de R$ 150 para profissional técnico de nível superior.

“A confirmação da inscrição de um candidato só acontece depois de comprovado o pagamento da taxa de inscrição. Então é muito importante que os candidatos fiquem atentos para fazer isso com tempo, para não deixar para a última hora. O boleto é gerado automaticamente pelo site da FGV e só pode ser pago até o dia 09 de fevereiro”, alertou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

O requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição (DAR) não seja efetuado até o dia 09 de fevereiro de 2024. No entanto, o candidato que precisar reimprimir o DAR só poderá fazê-lo até as 16h do dia 09 de fevereiro.

Já as inscrições podem ser realizadas até as 16h do dia 08 de fevereiro, por meio deste link. A prova objetiva do concurso ocorrerá no dia 14 de abril de 2024, das 13h às 17h, em Cuiabá.

Foram disponibilizadas 406 vagas para cadastro de reserva em perfis de profissional técnico de nível médio e de profissional técnico de nível superior para atuarem na SES e/ou nas suas unidades.

Informações sobre os cargos e perfis disponíveis podem ser acessadas no edital e nas suas retificações, que já estão disponibilizadas no site da FGV. Novas alterações referentes ao edital serão publicadas na Imprensa Oficial de Mato Grosso (Iomat).