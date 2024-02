Prefeito convoca mais 194 professores aprovados no concurso público

O prefeito José Carlos do Pátio assinou, nesta segunda-feira (19), a convocação de mais 194 professores aprovados no Concurso Público 001/23 da Prefeitura de Rondonópolis. A convocação visa preencher as vagas existentes na rede municipal de educação. O Edital de Convocação nº 002 foi publicado no Diário Oficial do Município (Diorondon) edição 5.638 desta segunda-feira e está disponível no site da Prefeitura.

Dos 194 docentes convocados nesta chamada, 126 são professores do Ensino Fundamental e 68 do Ensino Infantil. Com mais esta convocação, a Prefeitura de Rondonópolis chamou um total de 792 professores aprovados no concurso público da educação realizado em 2023. Foram chamados para tomar posse e integrar o serviço público municipal 279 docentes do Ensino Infantil e 513 do Ensino Fundamental.

A secretária Municipal de Gestão de Pessoas, Carla Carvalho, destaca que com esta segunda convocação será possível suprir a necessidade da Secretaria de Educação e completar todas as horas-aulas livres com os profissionais efetivos.

A secretária ressalta que os docentes convocados devem apresentar toda a documentação exigida no edital em um prazo de 30 dias para a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas. “Lembrando que, caso necessário, o professor convocado pode solicitar prorrogação do prazo para a entrega da documentação para mais 30 dias”, reforça.

Os 194 docentes chamados nesta segunda convocação devem se apresentar à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, localizada no Paço Municipal, conforme prazo, munidos da relação de documentos para ingressar no serviço público municipal, com provimento no respectivo cargo, de acordo com a legislação em vigor para as devidas nomeações.

O atendimento na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas será das 8h às 11h e das 13h às 18h.

O Edital de Convocação nº 002 pode ser consultado aqui.