Prefeitura alega não estar em dívida com repasses e Santa Casa emite nota afirmando que município está equivocado

A Prefeitura de Rondonópolis comunicou nesta quarta-feira (14) que o juiz Aroldo Jose Zonta Burgarelli julgou improcedente a ação ajuizada pela Santa Casa que cobrava R$ 12,8 milhões do município. De acordo com a decisão do juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, o atraso não foi reconhecido.

Segundo o procurador-geral do município, Rafael Santos de Oliveira, a ação de cobrança foi ajuizada pela Santa Casa no final de 2022 e cobrava valores que supostamente não teriam sido pagos pelo município em 2020, 2021 e 2022.

“Isso tem se tornado uma tendência da Santa Casa de ajuizar várias ações contra o município para cobrar o repasse de valores. Leva um tempo para que os valores sejam repassados ou auditados, então a Santa Casa não concorda com isso e ajuíza uma ação. E nessa ação, ela cobrava cerca de R$ 13 milhões e praticamente a ação foi julgada improcedente. A sentença reconhece que os valores cobrados pela Santa Casa nesse processo já haviam sido pagos pelo município antes do ajuizamento da ação. A sentença reconhece que a Santa Casa sequer comprovou a execução e a prestação dos serviços”, explicou o procurador geral do município.

A secretária de Saúde de Rondonópolis, Ione Rodrigues, afirmou que “hoje, o município de Rondonópolis não encontra com nenhum repasse em atraso e está tudo dentro do prazo legal para ser repassado para Santa Casa”, esclareceu a secretária.

Porém, em uma nota divulgada pela Santa Casa e assinada pelo diretor presidente, Jaques Paul Gervais Polet, a entidade afirma que o processo remonta ao ano de 2022 e, ao longo deste tempo, o município tem feito pagamentos parciais e naturalmente, devido ao tempo transcorrido, parte da dívida foi liquidada.

Ainda segundo o comunicado, ainda existem valores devidos de dívidas posteriores em processo de cobrança e que o município está com os repasses atrasados e que esse valor atual passa de R$22 milhões.