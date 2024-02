Prefeitura de Cáceres declara situação de emergência e calamidade pública após fortes chuvas

Uma tempestade atingiu Cáceres-MT na noite do último sábado (10) e deixou ruas e casas alagadas. Segundo a Prefeitura do município, as intensas chuvas deixaram um rastro de destruição, com inundações em vários bairros, o que fez com que famílias inteiras ficassem desabrigadas.

De acordo com o comunicado emitido, a Prefeitura de Cáceres tem mobilizado equipes, implementado estratégias de evacuação e estabeleceu abrigos temporários para atender as pessoas atingidas pelas fortes chuvas. A Defesa Civil, Exército Brasileiro (Comando de Fronteira Jaurú), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Marinha do Brasil, Câmara Municipal de Cáceres e a sociedade civil organizada estão atuando na coordenação das operações de resgate e socorro e monitoram áreas de risco para oferecer apoio logístico e garantir a segurança da população.

O prefeito em exercício, Dr. Odenilson, buscou a colaboração dos órgãos e destacou a importância da união para enfrentar as consequências das chuvas. Odenilson enfatiza a solidariedade da comunidade e o apoio contínuo das autoridades. A Escola Técnica Estadual Professor Adriano Silva, por exemplo, está sendo utilizada como ponto de apoio para os desabrigados.

Diante da magnitude do desastre causado pelas chuvas, a declaração de Situação de Emergência e Calamidade Pública pelo prefeito em exercício de Cáceres reflete a necessidade urgente de recursos e apoio. “A união entre as autoridades, órgãos de socorro e a comunidade está sendo fundamental para superarmos os desafios e iniciarmos o processo de recuperação dessas áreas”, concluiu Odenilson.