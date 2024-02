Prefeitura de Rondonópolis divulga matinê para toda a família no Casario

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult) está preparando uma programação especial para toda a família neste Carnaval. Com atividades pensadas para garantir a diversão da garotada, o evento será realizado no Casario, nos dias 10 e 11 de fevereiro, das 15h às 21h.

A programação inclui diversas atrações, como apresentações de grupos de palhaços, brincadeiras e distribuição de brindes, tudo com muita música e dança.

A estrutura montada no local vai contar ainda com brinquedos infláveis e pula-pula oferecidos gratuitamente para as crianças a partir das 15h, bem como a distribuição de picolé e pipoca.

No sábado, às 17h, a animação fica por conta da Kely Palhaça Furustreka, seguida pela Banda Deu Samba a partir das 19h. Já no domingo, o palhaço Furreka entra em cena às 17h, seguido pela Banda Filhos da Resenha.

“Estamos preparando um ambiente familiar e seguro, onde as famílias podem desfrutar de muita música, brincadeiras e diversão”, ressaltou o secretário de Cultura do município, Pedro Augusto.