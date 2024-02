Prefeitura e Sanear assinam ordem de serviço para a região do Assentamento Primavera, Assentamento Resistência e Comunidade Marajá

A Prefeitura de Rondonópolis e o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza (Sanear) assinaram nesta sexta-feira (9) uma ordem de serviço para obras no Assentamento Primavera, Assentamento Resistência e Comunidade Marajá. Serão realizados os serviços de perfuração de poços e instalação de reservatórios de 20 mil litros para os moradores da zona rural do município.

O presidente do Sanear, Paulo José Correia, comentou sobre a importância dos investimentos na zona rural de Rondonópolis. “Não é só fazer o posto artesiano e um reservatório de 20 mil litros de água para cada um desses assentamentos. Nós estamos levando a essa comunidade o padrão de qualidade do Sanear. A partir de agora, quando nós fizermos esse posto, toda a manutenção, toda a qualidade da água, com o devido tratamento que a cidade recebe, essa comunidade irá receber”, explicou.

Paulo José também explicou que haverá monitoramento dos locais por meio de câmeras de segurança. “Nós fazemos o monitoramento na zona rural direto daqui da Central do Sanear. Então esse atendimento é mais um desenvolvimento de um prefeito, de uma gestão, que tem um olhar desenvolvido para toda a camada da população e olha a cidade de Rondonópolis e seu município como um todo. Então tudo que tem na zona urbana, agora também vai ter na zona rural”, disse.

Durante a ação de assinatura para início dos serviços, o prefeito José Carlos do Pátio ressaltou o trabalho desenvolvido pelo Sanear. “O Sanear deixou a cidade com 100% de esgoto, 100% de água tratada, aterro sanitário, coleta seletiva de lixo e agora o Sanear resolveu levar água para a zona rural. Nós vamos colocar água em três comunidades rurais para cuidar do pequeno produtor rural. A Prefeitura já está chegando a mais de 40 postos artesianos na zona rural”, afirmou o prefeito.