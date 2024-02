Prefeitura entrega área de lazer e homenageia o centenário das Assembleias de Deus

A comunidade do jardim Ebenézer estava em festa nesta quinta-feira (08) com a entrega da nova área de lazer construída no bairro. O local onde antes era tomado pelo mato e acúmulo de lixo foi transformado e agora é um ponto de encontro para famílias e esportistas.

A área de lazer leva o nome de Centenário das Assembleias de Deus (AD), visto que o município firmou compromisso de desapropriar a área, que era de posse da igreja Assembleia, e efetuar a construção de um novo espaço de lazer e convivência. No total foram investidos cerca de R$ 2,5 milhões de recursos próprios.

O complexo de lazer conta com quadra poliesportiva, quadra de areia, academia popular, playground, cercamento com gradil, labirinto, pergolados, bancos de madeira, além do paisagismo e calçadas internas e externas com acessibilidade para cadeirantes, tudo construído em uma área de 12,8 mil m².

O prefeito José Carlos do Pátio elogiou a atuação do pastor líder da AD, José Sobrinho, na condução da transferência da área para o município. “O pastor José Sobrinho é muito articulado, sábio. Tenho orgulho de estar sempre do seu lado, sua sabedoria está ajudando a fazer crescer a Assembleia de Deus na cidade”, comentou.

A relação do prefeito com a Assembleia de Deus é antiga, tanto que Pátio lembrou de quando ainda trabalhava no Coder e acompanhou as obras de terraplanagem da área onde foi construído o grande templo da Assembleia de Deus em Rondonópolis, ainda sob a liderança do pastor Valter.

O pastor José Sobrinho lembrou que a área pertencia à igreja e pela legalização do bairro jardim Ebenézer firmou a parceira para a construção da praça, articulada pelo então secretário de Habitação Paulo José Correia, que levaria o nome de Centenário das Assembleia, proposta aceita de imediato pelo prefeito. “Rondonópolis é a única cidade do Mato Grosso que homenageou o nosso centenário. Estou muito grato a todos os envolvidos nesse projeto”, afirmou.

As chaves da nova área de lazer foram entregues pelo prefeito nas mãos do pastor José Sobrinho e do vereador Cido Silva, proponente do nome da praça, que posteriormente vai repassar para um representante da comunidade.

Líderes da igreja Assembleia de Deus, como o pastor Macaúbas, vice-presidente da Assembleia e o pastor Davi Lemos bem como diversos moradores do jardim Ebenézer, vereadores e secretários municipais participaram da inaiguração da área de lazer.