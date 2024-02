Presidente da autarquia do transporte participa da Ordem do Dia na Câmara de Vereadores

Atendendo a um requerimento apresentado pelo vereador investigador Gerson (MDB), e aprovado pelo Parlamento municipal a presidente da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), Priscila Paiva, participou nesta terça-feira (27), da reunião da Ordem do Dia na Câmara Municipal de Rondonópolis, para responder aos diversos questionamentos feitos pelos usuários do transporte coletivo que chegaram até a Casa de Leis.

Com o término do contrato com a empresa Cidade de Pedra, a AMTC passou a comandar e operar todo o sistema de transporte coletivo da cidade, que foi preparado para oferecer um serviço de qualidade para os usuários.

Porém, o que se observa diante das inúmeras reclamações é que esse serviço não vem respeitando o padrão de qualidade ofertado no início. Dentre as reclamações estão: os constantes atrasos, a ausência de algumas linhas e a falta de conhecimento, principalmente em relação às rotas, por parte dos motoristas.

De acordo com a presidente da autarquia, atualmente estão funcionando 20 das 26 linhas que atendiam anteriormente os usuários, isso justificaria os atrasos e a falta de atendimento em alguns setores da cidade.

Priscila Paiva pontuou que a autarquia está funcionando a cerca de 27 dias e que ela depende de um tempo maior, provavelmente no mês de março todas as faltas serão corrigidas.

Uma vez que foi feita licitação pública e uma cooperativa está responsável pelo funcionamento do transporte, Priscila garantiu já ter notificado a empresa no sentido de que cumpra com o contrato, sob a pena de ser chamada a empresa que ficou em segundo lugar na licitação.

Ainda segundo os representantes da autarquia, novos motoristas devem iniciar os trabalhos nos próximos dias, uma vez que estão passando por curso preparatório, e que isso vai colaborar para que todas as linhas de ônibus sejam contempladas.