Presídios federais terão muralhas e reconhecimento facial, anuncia Lewandowski

Os cinco presídios federais do país vão receber reforço de muralhas e sistema de reconhecimento facial, anunciou nesta quinta-feira (15) o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em pronunciamento à imprensa. As medidas, que serão custeadas por meio do Fundo Penitenciário Nacional, foram anunciadas depois que o sistema prisional federal registrou a primeira fuga, na madrugada de quarta (14).

Cerca de 300 agentes atuam na captura de Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. Eles escaparam da unidade de Mossoró (RN). Além da unidade no Nordeste, o país tem quatro outros presídios federais — Brasília (DF), Porto Velho (RO), Campo Grande (MS) e Catanduvas (PR).

Segundo o ministro, as prisões, consideradas de segurança máxima, terão o sistema de alarmes e os sensores de presença ampliados. Lewandowski também requisitou a nomeação de 80 policiais penais federais já aprovados em concurso público. A ideia é que parte desse grupo seja deslocada para a atuação em Mossoró.

O ministro anunciou que parte das iniciativas terão início “imediatamente”. “Evidentemente, como se trata de dinheiro público, depende de processo licitatório, mas já estamos determinando que sejam efetivadas no prazo mais curto possível”, destacou.

O reconhecimento facial será suado por todos que ingressarem nas unidades prisionais — presos, visitantes, administradores, autoridades e advogados. Para Lewandowski, a construção das muralhas, a exemplo do que foi feito na unidade de Brasília, será “algo mais custoso e trabalhoso”.

Confira as medidas anunciadas por Lewandowski para as cinco penitenciárias federais do país

• modernização do sistema de videomonitoramento;

• aperfeiçoamento do controle de acesso aos presídios, com sistema de reconhecimento facial;

• ampliação do sistema de alarmes e sensores de presença;

• nomeação de 80 policiais penais federais aprovados em concurso público; e

• construção de muralhas.

Além do inquérito investigativo conduzido pela Polícia Federal, foi aberta uma sindicância administrativa, para apurar eventual participação de servidores.