Procurado por tentar matar colega de trabalho com golpes de facão é preso em Rondonópolis

Sandro Lucio Monti, 36 anos, foi preso pela equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) na manhã desta sexta-feira (16) no Residencial Rosa Bororo. Ele é acusado de tentar matar o colega de trabalho com golpes de facão.

O crime aconteceu em setembro de 2012 quando Sandro, que suspeitava que o filho que a esposa estava esperando não era dele e sim do colega, resolveu acertá-lo com golpes de facão.

A vítima almoçava ao lado do suspeito quando foi atingida por golpes no pescoço, pulmão, peito, antebraço e na mão, inclusive perdendo dois dedos e ficando com uma fratura exposta. Conseguiu correr, foi socorrida e chegou a ficar em coma por sete dias.

Com o mandado de prisão em mãos, a DHPP chegou até o suspeito que foi preso e encaminhado a 1ª Delegacia de Polícia.