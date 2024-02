Profissionais cobram por nomeação em concurso público e afirmam que CMEIs e escolas estão sem professores e sem materiais

Profissionais da educação de Rondonópolis estiveram presentes na Sessão Ordinária desta quarta-feira (7) na Câmara Municipal para cobrar providência em relação ao concurso público realizado em 2023 pelo município. Segundo o documento apresentado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis (Sispmur), existe a falta de professores em sala de aula e a falta de material pedagógico nas unidades.

A presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, apresentou um levantamento aos vereadores sobre as unidades com falta de professores. Ela afirma que existem aulas livres em 23 Centro Municipais de Educação Infantil (CMEI). “Queremos que exista o estabelecimento de um prazo para que os professores sejam chamados. Cobramos para que as salas de aulas tenham professores efetivos. O cenário que está desenhado neste momento na educação é um cenário de desordem, de falta de organização. As unidades estão com salas sem professores. Não tem professor, não tem material pedagógico. Viemos pedir aqui para que a Câmara fixe um prazo para chamar as pessoas do concurso”, disse.

O líder do Executivo na Câmara, vereador Reginaldo Santos, afirmou que até a próxima terça-feira (13), cerca de 40 profissionais de educação infantil e 140 profissionais de ensino fundamental serão chamados. “Tem concursados da primeira convocação que não se apresentaram ou que pediram afastamento. A gestão está com um edital pronto que vai ser publicado até a próxima semana. Assim que essas pessoas chamadas juntarem os documentos, vão apresentar na gestão de pessoas e a pessoa que estiver na vaga de aula livre do seletivo perde a vaga para quem chegar como concursado”, explicou o vereador.

Reginaldo Santos também disse que, mesmo com o concurso, servidores contratados continuarão existindo por conta das reservas técnicas. “Vagas de diretores, coordenadores, de quem está no Sispmur, Autarquias ou até mesmo as vagas de atestado, licença são consideradas vagas de reservas técnicas. Eu tenho certeza que essa gestão só vai trabalhar em aulas livres com pessoas concursadas. Eu acredito que no ensino fundamental vai chamar todos do concurso. Vai até faltar professor porque cinco escolas vão ser inauguradas”, finalizou.