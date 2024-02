Projeto Viva a Cena vai selecionar artistas e bandas de MT para gravação de coletânea

O projeto “Viva a Cena!” vai selecionar 12 artistas e/ou bandas de Mato Grosso para participar da gravação do terceiro volume da coletânea. Na terceira edição, a iniciativa apoiada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) visa valorizar a música autoral e, principalmente, o Rock n’Roll e estilos musicais que conversem com o gênero.

Além de integrar a coletânea e ter as canções distribuídas em formatos físico e digital, as bandas e artistas selecionadas participam de quatro apresentações em uma grande casa de shows de Cuiabá, que também serão transmitidas online. Inscrições abertas até 29 de fevereiro por AQUI.

Para participar, é necessário preencher os dados solicitados e disponibilizar link para vídeo ou áudio de uma música autoral em perfil público. Poderão se inscrever bandas e artistas de Rock de todas as cidades de Mato Grosso, exceto de Cuiabá.

Conforme o edital, os interessados já devem ter um prévio trabalho autoral no segmento de Rock e gêneros que se comunicam. Além disso, pelo menos uma música deve ter sido comprovadamente apresentada de forma pública até o dia 31 de janeiro de 2024, seja em shows, plataformas digitais e outros.

Apenas pessoa física e maior de 18 anos pode se inscrever no projeto, representando a banda ou artista. Outro critério para os participantes é que não tenham participado das edições anteriores do projeto “Viva a Cena!”.

“O Viva a Cena! é um projeto muito importante para a cena da música mato-grossense e estamos muito felizes em vê-lo crescer e poder alcançar todo Mato Grosso. Esta terceira edição significa muito para nós, enquanto realizadores, mas principalmente para os artistas e bandas que apostam na música autoral”, destaca o produtor cultural, Daniel Scaravelli.

A terceira edição do “Projeto Viva a Cena!” é uma realização da Associação Mato-grossense de Cultura (AMC), com patrocínio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel-MT), via emenda parlamentar.

O edital completo pode ser acessado no Instagram do projeto ou diretamente pelo link.