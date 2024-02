Quadrilha é presa pela Polícia Militar com 25 quilos de entorpecentes

Policiais militares do 12º Batalhão apreenderam, na noite da última quinta-feira (8), 25 quilos de entorpecentes em um hotel localizado no bairro Jardim Itália, no município de Sorriso-MT. Na ação, dois homens e uma mulher foram presos e uma adolescente de 15 foi apreendida por tráfico de drogas.

De acordo com boletim de ocorrência, durante patrulhamento pela Avenida Blumenau, os militares identificaram o motorista de um veículo Gol, com as placas do carro em desacordo com as normas de trânsito. Ao ser abordado, o homem relatou ser do estado de Rondônia e que estava hospedado em um hotel na região, na companhia de um outro homem. O suspeito passou a apresentar informações contraditórias e começou a ficar nervoso, ao dizer o motivo de estar no município.

As equipes se deslocaram até o hotel informado pelo suspeito, mas o recepcionista contou que ele já havia saído do local. Posteriormente, o homem repassou um novo endereço, na qual estaria hospedado.

No local, após conversar com os funcionários, os militares realizaram buscas em um dos quartos e se depararam com um segundo suspeito que estava com duas mulheres, sendo uma adolescente de 15 anos.

Em uma das malas de viagem, as equipes flagraram 14 tabletes de cocaína e sete tabletes de pasta base de cocaína, pesando 25 quilos de entorpecentes. Os suspeitos não informaram a origem e destino das drogas. A quadrilha e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.