Residência pega fogo e dois cachorros morrem asfixiados no Jardim Primavera

Dois cachorros morreram após uma casa pegar fogo na tarde desta quinta-feira (29), no Jardim Primavera, em Rondonópolis-MT. Segundo informações, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 17h para conter as chamas em uma casa que estava vazia.

Antes da chegada da equipe, os vizinhos da casa conseguiram desligar o padrão de energia e abrir o portão. Com a chegada dos bombeiros, as chamas do incêndio de alta proporção foram controladas.

Durante a ocorrência, a moradora chegou no local e se desesperou ao não encontrar dois cachorros. A equipe iniciou a busca pelos animais e encontrou os dois animais mortos embaixo de uma cama. Segundo os bombeiros, eles morreram asfixiados por causa da fumaça.

O fogo atingiu quatro cômodos que ficaram completamente destruídos. Além dos móveis dos cômodos, o teto da residência também ficou danificado.