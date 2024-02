Santa Casa rebate pedido de afastamento da diretoria e alega que fato foi ‘mídia política’

A direção da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis-MT afirmou que não recebeu nenhum documento de afastamento até o momento do Ministério Estadual, Ministério Federal e Polícia Federal oficializando o pedido de afastamento da direção da unidade.

O pronunciamento foi feito durante uma coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (21), após o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT) ingressar com uma representação junto ao Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal, Tribunal de Contas da União (TCU), Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) e Ministério Público Estadual (MPE) apontando supostos indícios de irregularidades na gestão de recursos públicos da saúde administrados pela Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis. O conselho ainda pediu o afastamento da diretoria do hospital.

“Recebemos como uma mídia política de uma pessoa que está a frente de um serviço. Até porque não houve esclarecimento da nossa parte. Então com que respaldo ele escutou o prefeito e pediu afastamento da gente e pediu para a Polícia Federal. A gente acha realmente que é mais uma questão política” explica a Diretora Executiva, Bianca Talita.

Em nota, o presidente do CRM-MT, Diogo Sampaio, relatou que a intenção é investigar onde foram gastos os recursos públicos recebidos pela Santa Casa para pagamento aos médicos, que estão sem receber.

Conforme as denúncias feitas ao CRM-MT, a dívida com os médicos já chegaria à casa dos R$ 12 milhões.

A Diretoria da Santa Casa confirma que os pagamentos estão atrasados devido a falta de repasse da prefeitura.

“Continua atrasado visto que o município está em atraso com a Santa Casa. O pagamento dos médicos continua em atraso. São mais de R$ 12 milhões que nós não recebemos. Existe ainda também R$ 11 milhões em atraso com a prefeitura de Rondonópolis. O nosso contrato é com a prefeitura e as vezes ele quer fazer sensacionalismo falando que o estado não pagou, mas o estado para pagar precisa receber a nota do município. A Santa Casa manda a nota e o município de Rondonópolis precisa mandar a nota para o estado e o estado precisa fazer esse pagamento” esclarece Bianca.

De acordo com o advogado Leonardo Resende, que faz parte da assessoria jurídica, sobre o ponto alegado pelo presidente do CRM sobre a ilegalidade na contratação de um empresa por parte da Santa Casa, mostra falta de conhecimento sobre as informações, já que, em reunião, o Ministério Público de Mato Grosso chegou a recomendar a manutenção desse contrato.

O vice-presidente do Conselho de Administração da Santa Casa, Carley Fernando, explicou que ele acredita que houve uma confusão por parte do CRM sobre os valores recebidos pela Santa Casa, já que a emenda que seria destinada aos pagamentos ainda não foi recebida, só houve o recebimento de emendas de investimentos, que já vem para um fundo específico.