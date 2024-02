Secel abre inscrições para evento sobre empreendedorismo criativo

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) realiza, no dia 24 de fevereiro, o Workshop de Empreendedorismo Criativo, em Barra do Garças-MT. As inscrições para a capacitação gratuita estão abertas e podem ser feitas pela internet.

Com uma abordagem voltada a conteúdos sobre economia criativa, inovação, criatividade e gestão de negócios, a capacitação tem como público-alvo empreendedores da região, artistas e gestores de cultura. O evento será realizado durante o dia, das 8h às 18h. Entre as ferramentas de elaboração de projetos que serão apresentadas há o Canva voltado a negócios criativos.

“O workshop será uma experiência enriquecedora para todos os participantes, que proporcionará conteúdos teóricos, ferramentas práticas e inspiração para transformar projetos em negócios criativos viáveis”, explica a superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa da Secel, Keiko Okamura, que irá conduzir a capacitação.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Barra do Garças, Conselho Municipal de Política Cultural de Barra do Garças, Secretarias de Turismo e Cultura de Barra do Garças, Instituto Mutirum e Academia de Letras de Barra do Garças.

Serviço

Data: 24 de fevereiro

Horário: 8h às 18h

Local: Centro Cultural Valdon Varjão – Av. Antônio Paulo da C. Bilego, Jardim Mariano, Barra do Garças – MT

Inscrições gratuitas: www.sympla.com.br/matogrossocriativo