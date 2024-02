Secretário dos EUA vai se reunir com Lula na próxima semana, diz governo norte-americano

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, virá ao Brasil na próxima semana e terá uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informou o governo norte-americano. O encontro entre as autoridades ainda está sendo negociado, mas a previsão é que ocorra na quarta-feira (21).

De acordo com os EUA, o secretário vai enfatizar o apoio norte-americano à presidência do Brasil no G20 e a parceria Brasil-EUA pelos direitos dos trabalhadores. Blinken vai manifestar suporte à cooperação na transição para a energia limpa e às comemorações do bicentenário das relações diplomáticas entre o Brasil e os EUA, completados neste ano de 2024.

Blinken vai visitar Brasília e Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o secretário vai participar da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20. Um dos objetivos é engajar líderes mundiais para “aumentar a paz e a estabilidade, promover a inclusão social, reduzir a desigualdade, acabar com a fome, combater a crise climática, promover a transição para a energia limpa e o desenvolvimento sustentável e tornar a governança global mais eficaz”.

O secretário norte-americano segue depois para Buenos Aires, entre os dias 20 e 23 de fevereiro. Blinken vai se encontrar com o presidente Javier Milei para discutir questões bilaterais e globais, incluindo crescimento econômico sustentável, nosso compromisso compartilhado com os direitos humanos e a governança democrática, minerais críticos e o fortalecimento de investimentos e comércio que beneficiam ambos os países.

Lula e Biden

Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden, respectivamente, lançaram uma parceria inédita para a promoção do trabalho digno. A iniciativa, lançada em Nova York, nos EUA, busca estimular empregos de qualidade, proteger trabalhadores que atuam nas plataformas digitais e promover o conhecimento sobre direitos trabalhistas.

Lula citou os principais aspectos da iniciativa brasileira e norte-americana. São eles: proteção dos direitos trabalhistas, promoção do trabalho digno nos investimentos público e privado, combate à discriminação no ambiente de trabalho, abordagem centrada nos trabalhadores na transição para energia limpa e o uso da tecnologia em prol do trabalho decente.

Segundo o líder brasileiro, a iniciativa vai mostrar à sociedade e à juventude a importância de alcançar um trabalho que permita viver dignamente. O Brasil e os Estados Unidos vão trabalhar em colaboração com parceiros sindicais de ambos os países e com a OIT (Organização Internacional do Trabalho). Eles pretendem envolver outras nações e parceiros globais na iniciativa e assim fomentar um desenvolvimento inclusivo, sustentável e amplamente compartilhado com todos os trabalhadores e trabalhadoras.

O trabalho digno ou decente faz parte dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), definidos pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2015. Entre as ações propostas estão alcançar o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos, inclusive para jovens e pessoas com deficiência, e a remuneração igual para trabalhos de mesmo valor, até 2030.