Seduc divulga resultado preliminar dos 100 estudantes selecionados para intercâmbio na Inglaterra

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou, nesta terça-feira (27.02), o resultado preliminar da seleção dos 100 estudantes que irão participar da segunda edição do programa de Intercâmbio MT no Mundo. Eles vão vivenciar um intercâmbio de 21 dias na Inglaterra, em data que ainda será definida pela Seduc e pelos parceiros. Confira a lista completa AQUI.

O estudante que quiser recorrer do resultado tem os dias 28 e 29 de fevereiro para formalizar o pedido. A lista com os nomes definitivos será divulgada no dia 12 de março.

Foram selecionados 50 estudantes da rede estadual de ensino que obtiveram as melhores médias na avaliação de saída de 2023 e outros 50 estudantes que conseguiram os melhores desempenhos na plataforma Mais Inglês e que apresentaram, no mínimo, quatro certificados mais avançados de níveis diferentes do curso de inglês, entre os 16 disponíveis no sistema.

Também foram requisitos para a seleção apresentar frequência mínima escolar de 85%, estar regularmente matriculados no Ensino Médio ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 2024, ter pelo menos 14 anos no momento do embarque e não ter recebido nenhuma sanção de conduta disciplinar durante o ano letivo de 2023.

Durante a estadia, cada estudante receberá ajuda de custo semanal no valor de 250 libras esterlinas. Além disso, o Estado vai custear toda a documentação necessária para a viagem, as passagens aéreas e a hospedagem.

Em 2023, os estudantes que participaram da 1ª edição foram divididos em grupos nas cidades de Brighton, Bournemouth, Oxford, Worthing, Eastbourne e Cambridge. No entanto, o programa poderá incluir outras cidades no roteiro.

“Neste ano, assim como na edição anterior, os estudantes terão a oportunidade de participar de um curso de inglês com 30 aulas semanais de 40 minutos cada, de acordo com o nível de proficiência linguística”, explica o secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Ele avalia que a experiência proporciona aos participantes um aprimoramento significativo no domínio do idioma, além de ampliar as oportunidades de integração em um mercado de trabalho global.

“Além da prática educacional, nossos estudantes também farão uma imersão cultural em visitas a museus, locais históricos e rodas de conversas com estudantes ingleses”, acrescenta o secretário.

Alan Porto lembra que o programa de intercâmbio MT no Mundo já recebeu investimentos de R$ 10,7 milhões e que essa é uma das ações que visam a consolidação da Política Educacional de Línguas Estrangeiras da Seduc. No total, são 30 políticas que compõem o Plano Educação 10 Anos e buscam colocar a rede estadual entre as cinco mais bem avaliadas no país até 2032.

Recurso

Em caso de recurso, o estudante deve formalizar a solicitação exclusivamente através do link disponível na folha 15 do anexo. Não serão aceitos recursos enviados fora dos prazos estipulados ou por meios diferentes do estabelecido.

O candidato também deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito e preencher devidamente todos os campos solicitados no formulário de recursos disponibilizados.

Recursos incompletos, inconsistentes, intempestivos, em formulário diferente do exigido serão desconsiderados ou indeferidos.

Professores

Também foram selecionados 14 professores para participar do programa. No caso dos educadores, que representam as 14 diretorias regionais de educação, a convocação será feita no dia 25 de março.

Os professores devem encaminhar a documentação exigida para as unidades escolares em que estão lotados no período de 25 a 29 de março (até as 12h). A convocação de professores suplentes será no dia 1º de abril.

Cada professor irá receber uma ajuda de custo de 100 libras por dia. Eles também terão garantidos seguro-viagem e seguro-saúde durante o período em que estiverem no país do intercâmbio, as passagens de ida e volta, traslado, além de pagas as despesas com viagem para reuniões antes da viagem e confecção do passaporte.