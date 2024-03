Serra de São Vicente será interditada para manutenção neste sábado (02)

O tráfego na Serra de São Vicente no sentido norte (Rondonópolis / Cuiabá) será totalmente interditado neste sábado (02), das 8h às 13h para obras de manutenção da pista e implementação de equipamentos de contenção e segurança. Para diminuir o impacto no fluxo de veículos, a Nova Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal vão realizar a Operação Comboio, desviando o tráfego norte para a pista sul (Cuiabá / Rondonópolis) na modalidade de ‘Pare e Siga’. Em caso de chuva, os serviços serão agendados para nova data.

O fechamento da pista norte é fundamental para a realização dos trabalhos e para garantir a segurança dos profissionais que executarão a intervenção. A Concessionária realizará serviços de recomposição de defensas metálicas, revitalização de sinalização horizontal, além de serviços de limpeza, roçada e drenagem.

A gerente de Operações da Nova Rota, Barbara Nathane, reforçou que a Serra de São Vicente é um ponto crítico que requer maiores cuidados. “Este é um trecho sinuoso, com declive e muitas curvas, por isso, recomendamos aos motoristas que precisarem utilizar a rodovia durante a Operação que reforcem a atenção, mantenham os limites de velocidade e respeitem a sinalização e recomendações repassadas pelos operadores de tráfego que atuam no local”.

Operação Comboio – A operação Comboio consiste na realização de um ‘Pare e Siga’ especial na Serra de São Vicente, onde o tráfego será liberado somente na pista sul (Cuiabá / Rondonópolis) com o fluxo do sentido norte (Rondonópolis / Cuiabá) desviado para ela.

Como se trata de um trecho sinuoso, o ‘Pare e Siga’ é necessário para garantir a segurança e fluidez da via. Com isso, haverá alternância do fluxo com apoio das equipes operacionais da Nova Rota do Oeste, que farão a sinalização e acompanhamento dos trabalhos nos dois sentidos.

Vale ressaltar que neste caso específico o fluxo do sentido norte receberá uma espécie de escolta dos veículos operacionais da Nova Rota, que ‘puxarão o pelotão’ com velocidade reduzida, garantindo assim mais segurança aos usuários da via.