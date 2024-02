Sesp abre processo seletivo para área de TI com salários de até R$ 13,9 mil

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) abriu processo seletivo para contratação temporária de Analista de Tecnologia da Informação (níveis júnior, pleno e sênior) e Técnico de Tecnologia da Informação. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita, a partir desta segunda-feira (12), e seguem até o dia 20 de fevereiro, devendo ser realizadas por meio do formulário eletrônico disponível no site da Seplag.

O processo seletivo visa preencher 14 vagas, com salários que variam de R$ 3.620,94 à R$ 13.946,00. O trabalho deve ser realizado em Cuiabá, originalmente de modo presencial, podendo ser negociado, também, teletrabalho ou na modalidade híbrida, a depender das necessidades da Pasta.

Poderão participar candidatos que tenham entre 18 e 75 anos na data prevista para o início do trabalho.

Após a contratação, o contrato terá validade de dois anos e meio (30 meses), podendo ser prorrogado por igual período, chegando a cinco anos, desde que as condições para a contratação permaneçam mediante declaração da Sesp e anuência do contratado.

O processo seletivo será composto por diversas etapas, incluindo avaliação de experiência profissional, análise de capacitações e certificações, investigação social, realização de projeto prático e entrevista. O resultado final será divulgado até o dia 17 de abril de 2024.

Para acessar o edital, clique aqui.