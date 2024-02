Setasc entrega cestas de alimentos para famílias atingidas pela chuva em Cáceres

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) entregou 500 cestas de alimentos e kits de higiene e limpeza para o município de Cáceres, para atender as famílias atingidas pela forte chuva que caiu no município, localizado a cerca de 200 km de Cuiabá. Nesta sexta-feira (16), mais 500 cestas de alimentos devem ser entregues ao município.

A ação, que conta com o apoio da Polícia Militar, Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) e Defesa Civil, faz parte do programa SER Família, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes.

“Fiquei muito aflita quando soube da situação da população de Cáceres e rapidamente acionei o governador Mauro Mendes, que não mediu esforços para que a população atingida pelas fortes chuvas fossem atendidas o mais rápido possível. Agradeço ao Corpo de Bombeiros, que fez os primeiros atendimentos, à Prefeitura Municipal, ao Gefron, Defesa Civil, Polícia Militar e voluntários. Foi uma verdadeira força-tarefa para auxiliar a população do município. Que Deus abençoe a todos”, disse a primeira-dama Virginia Mendes.

A secretária da Setasc, Grasi Bugalho, esteve no município no período da tarde de quarta-feira e visitou alguns bairros que foram atingidos pela chuva, acompanhada da prefeita de Cáceres, Eliene Liberato, da secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Campos Lucas, do secretário adjunto de Proteção e Defesa Civil do Estado, coronel BM César Brum, e do comandante do Gefron tenente-coronel Manoel Bugalho Neto.

“Viemos aqui para somar, ver o que precisa e o que é possível fazer como Governo do Estado, e, para o que for da área social, nós temos o Programa SER Família, tanto o Solidário, por meio do qual ajudamos com a entrega de cestas de alimentos, quanto a transferência de renda. Nós viemos aqui justamente para trazer esse olhar de apoio e ver o que a gente pode construir juntos para melhorar a situação dessas pessoas que perderam tudo”, enfatizou a secretária Grasi, que também agradeceu o apoio do Gefron, essencial para o transporte dos kits de higiene, Defesa Civil e Polícia Militar.

A prefeita de Cáceres, Eliene Liberato, agradeceu o apoio do Governo de Mato Grosso e a atenção da secretária Grasi Bugalho.

“Graças a Deus, desde o primeiro momento, o Estado atuou sendo um grande parceiro. A gente só tem a agradecer, porque não foi fácil. Tivemos que fazer um enfrentamento de emergência e o aporte que foi dado através de mantimentos e material de limpeza serviram muito para todos nós. Em nome da população cacerence, só tenho a agradecer por ter a equipe do Estado aqui e pela visita da secretária Grasielle”, disse.

Para Lurdes Brasil de Souza, moradora do Bairro Cavalhada II, a entrega dos alimentos chegou em um momento importante para as famílias que foram afetadas pela enchente.

“Receber essa cesta significa muito para todos nós, porque perdemos tudo aqui dentro de casa. Agradeço muito ao governador e à esposa dele, dona Virginia, por estarem nos ajudando neste momento. Essa cesta é uma benção de Deus”, afirmou.

Além das 500 cestas de alimentos, também foram entregues ao município mil kits de higiene e limpeza. Conforme a secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Campos Lucas, os materiais vão auxiliar as famílias na limpeza das casas.

“Nesse momento, os kits de higiene e limpeza são fundamentais, uma vez que as famílias estão aproveitando para limpar as casas e lavar as roupas atingidas pela enchente. Então, os kits doados chegam em boa hora”, afirmou a secretária municipal.

Laíde Mendes, também do Bairro Cavalhada II, agradeceu ao Governo do Estado pela ajuda enviada ao município. “Agradeço ao governador e a primeira-dama Virginia por não terem esquecido da gente e tere, dadp atenção à população de Cáceres, nos enviando essas cestas básicas”, manifestou.

As equipes da Setasc e da Defesa Civil permanecerão em Cáceres para dar apoio no atendimento às famílias atingidas pela chuva.