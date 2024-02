Sine oferece 166 vagas de emprego em Rondonópolis

Mato Grosso tem 2.515 oportunidades de emprego oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Setasc). Entre as vagas estão as de operador de empilhadeira, classificador de grãos e consultor de vendas.

O Sine Estadual possui 35 postos de atendimento instalados em 31 municípios mato-grossenses.

Em Cuiabá e Várzea Grande são 302 novas vagas, entre elas 33 para auxiliar de limpeza, 30 para coletor de lixo, 28 de auxiliar de produção, 24 de servente de obras, 18 para carpinteiro, 15 para armador de ferragens na construção civil, 10 para ajudante de estruturas metálicas, oito para auxiliar de lavanderia, sete para jardineiro, seis para operador de caixa, duas técnico de qualidade, uma vaga para fonoaudiólogo geral, uma para mecânico de automóvel e uma para encanador.

Também são ofertadas 45 vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), nas áreas de auxiliar de linha de produção, coletor de lixo, empacotador a mão, operador de caixa, operador de telemarketing, pedreiro e servente de obras.

O município de Barra do Garças (516 km de Cuiabá) conta com 311 vagas de emprego nesta semana. Dentre as oportunidades estão: 110 vagas para servente de obras, 90 para pedreiro, 20 para encanador, 15 para eletricista de instalações, 10 para carpinteiro, cinco para gesseiro, cinco para de armador de estrutura de concreto armado, uma vaga para trabalhador rural e uma para lubrificador de automóveis.

Em Diamantino (183 km de Cuiabá), 276 vagas são disponibilizadas, entre elas 150 vagas para cortador de carne em matadouro, 100 para auxiliar de desossador, 10 para operador de empilhadeira, quatro para auxiliar de cozinha, quatro para cozinheiro geral e duas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.

A unidade de Sinop (475 km de Cuiabá) também tem ofertas de emprego, e contabiliza 204 postos de trabalho disponíveis. Entre as oportunidades estão 30 vagas para monitor de escola, 27 para auxiliar de produção, 12 para vendedor pracista, 12 para operdor de mistura (tratamentos químicos e afins), nove para atendente de balcão, oito para motorista de ônibus rodoviário, três para fiscal de loja, duas para manutenção predial, uma para auxiliar de faturamento e uma para promotor de vendas.

As vagas ofertadas pela Rede Sine são diárias e a todo momento novas oportunidades são cadastradas. Quem tiver interesse também pode verificar as vagas ofertadas no portal Emprega Brasil.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine-MT realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são oferecidas diariamente. Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento.

Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines, localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga e do CPA I, é de 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já no Sine no Centro Estadual de Cidadania do Várzea Grande Shopping o horário de funcionamento é de 10h às 18h.

PAINEL DE VAGAS 19.02.24Todas as Unidades SINE MT