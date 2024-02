Sobe número de vagas para vereadores em Várzea Grande

O Juiz da 20ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, Carlos Roberto Barros de Campos, informou sobre o aumento no número de vagas para o cargo de vereador no município de Várzea Grande nas Eleições Municipais de 2024.

De acordo com o edital, o número de vagas para o cargo de vereador em Várzea Grande passará de 21 para 23, em virtude da alteração na Lei Orgânica do Município, promovida pela Emenda nº 1/2023, datada de 12 de dezembro de 2023.

“O aumento no número de vagas reflete uma mudança no cenário político do município, oferecendo mais oportunidades para representação e participação popular na Câmara Municipal”, ressaltou o magistrado.