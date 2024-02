Suspeito de ameaçar e incitar crime contra Lula é alvo de operação da Polícia Federal

A Polícia Federal do Espírito Santo realizou, nesta terça-feira (6), a operação Eco, com o objetivo de investigar a prática de ameaça e de incitação ao crime, praticados por um homem contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a PF, o suspeito admitiu as publicações nas redes sociais. Ele não foi preso, uma vez que não há mandado de prisão, mas apenas de busca e apreensão.

De acordo com o órgão, a investigação decorre de uma publicação numa rede social. A denúncia aponta que ele pretendia arrecadar recursos, em uma espécie de vaquinha, com o objetivo de pagar um “mercenário” para atirar em Lula.

A operação é liderada pela equipe da Delegacia de Crimes Fazendários, e as ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da 1ª Vara Federal de Linhares (ES). Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência do suspeito, na cidade de Aracruz (ES). Foram apreendidos o celular e o computador do investigado, informou a PF.