Suspeito de sequestro é preso em flagrante após se envolver em grave acidente

Policiais militares do 9º Batalhão prenderam um homem, na madrugada desta sexta-feira (23), suspeito por sequestro, roubo e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Vista Alegre, em Cuiabá-MT. O homem foi detido após se envolver em um acidente na avenida Fernando Corrêa da Costa.

De acordo com boletim de ocorrência, os militares foram acionados em razão do acidente de trânsito, em frente a um supermercado atacadista. Conforme o chamado, o motorista de um veículo HB 20 teria perdido o controle da direção e atingido um ponto de ônibus e uma árvore, que ficaram destruídos.

Testemunhas relataram que o suspeito tentou fugir em um veículo Fiat Palio, que estava logo atrás, supostamente dando apoio a ação, mas o homem foi contido por populares. Assim que os policiais chegaram no local da ocorrência, identificaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizando atendimento médico às duas vítimas do acidente. Elas foram encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá.

Em seguida, o suspeito afirmou aos policiais que havia furtado o veículo na região central de Cuiabá. No entanto, em checagem junto ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Mato Grosso (Ciosp), não havia queixo de furto. Posteriormente, as equipes foram informadas via Ciosp de que o pai de uma das vítimas denunciou no 4º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Várzea Grande, o sequestro do seu filho.

O suspeito foi encaminhado à Policlínica do Verdão para atendimento devido a ferimentos no braço esquerdo e na cabeça em decorrência do capotamento.

No veículo, os militares apreenderam um revólver calibre .38 com quatro munições intactas. O item foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência.