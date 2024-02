Suspeito de tentativa de roubo a veículo morre durante confronto com a Força Tática

Um homem ainda não identificado morreu na noite da última sexta-feira (16), em Tangará da Serra-MT, durante confronto com a Força Tática. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de roubo a um veículo no bairro Cidade Alta.

Ao chegar no local em que houve a tentativa de roubo, a polícia encontrou um dos suspeitos contido por populares e recebeu a informação de que o outro teria fugido. Ele foi localizado a alguns quarteirões de distância e tentou reagir à abordagem policial.

O homem foi atingido com tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do suspeito. Equipes da Polícia Judiciária Civil, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Instituto Médico Legal (IML) também foram acionadas.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava com um revólver calibre 32 e com cerca de sete munições.