Thiago Silva defende criação da Guarda Municipal em Rondonópolis

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) defendeu a proposta de melhorar a segurança da população rondonopolitana com a criação da Guarda Civil Municipal (GMC), em Rondonópolis. O município já possui a Lei nº 3.060/1999 de autoria do ex-vereador Mohamed Zaher, que institui esse tipo de função pra zelar pelo patrimônio público e garantir a segurança dos cidadãos, mas a matéria não se encontra efetivada.

De acordo com o parlamentar, ter guardas municipais na cidade é um desejo de boa parte dos comerciantes e moradores que sofrem diariamente com a sensação de insegurança nos bairros e distritos.

“Desde o nosso mandato de vereador, defendemos a criação da Guarda Municipal e, como deputado, não tem sido diferente! Cobramos a criação da Guarda que será primordial para auxiliar as forças de segurança de Rondonópolis nos trabalhos ostensivos a serem realizados no trânsito, nas escolas, praças e espaços públicos. Lucas do Rio Verde e Várzea Grande são dois bons exemplos de grandes cidades que possuem uma Guarda Municipal e defendemos a implantação deste modelo que é um anseio antigo da nossa população de Rondonópolis”, disse o deputado.

Segundo o parlamentar, a presença da Guarda Municipal na cidade contribuirá significativamente para ampliar a segurança dos locais públicos, como praça e áreas de lazer e consequentemente da população.

A GMC também poderá atuar em conjunto com as forças policiais para auxiliar em operações mais complexas, complementando os esforços de policiamento, em eventos públicos e guarda patrimonial. Outro fator positivo será a participação da Guarda para auxiliar na organização do trânsito de Rondonópolis que teve mais de 1.500 acidentes só no primeiro semestre de 2.023, ocasionando dezenas de vítimas fatais.

O ex-presidente da Câmara, Mohamed Zaher, comentou que a sua lei foi sancionada há 25 anos e que é preciso efetividade da gestão pública para implementar este projeto que é uma demanda latente da sociedade.