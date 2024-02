Universidade Federal de Rondonópolis realiza posse da nova gestão 2024/2027

Nesta segunda-feira (5), foi realizada a cerimônia de posse da gestão 2024/2027 da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). O evento marca a transição da administração pró-tempore para a primeira gestão eleita e nomeada pelo Presidente da República. Durante a solenidade, a reitora da UFR, professora Analy Castilho Polizel, deu posse ao vice-reitor, professor Renato Nataniel Wasques, aos pró-reitores e secretários. A cerimônia aconteceu no campus da universidade e contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, representantes de outras instituições e membros da sociedade civil.

A reitora da UFR conduziu a solenidade relembrando os esforços pela luta de emancipação do campus e enfatizou a importância simbólica da data como marco inicial da primeira gestão eleita. Analy Castilho Polizel de Souza foi eleita reitora após consulta popular com a comunidade acadêmica e indicação em lista tríplice pelo Conselho Universitário Superior, tendo sido nomeada oficialmente em dezembro do ano passado.

Analy é doutora em Genética e Bioquímica, mestre em Agronomia e graduada em Agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia. É professora Associada do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental (UFMT) e membro permanente dos programas de pós-graduações em Engenharia Agrícola (UFMT-Rondonópolis) e Gestão em Tecnologia Ambiental. Atuou como coordenadora do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, Diretora do Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, e como Pró-reitora do Campus Rondonópolis.

Após a composição do dispositivo de honra e do pronunciamento das autoridades, a reitora concedeu posse aos membros da administração universitária, iniciando pelo vice-reitor, professor Renato Nataniel Wasques, que agradeceu a confiança depositada e afirmou que trabalharão para que a instituição esteja voltada para todos os públicos, rompendo barreiras sócio-econômicas e culturais. De acordo com o vice-reitor, “a UFR precisa espelhar a diversidade e a pluralidade que são marcas do povo brasileiro, num processo permanente de democratização do ensino superior”.

Renato é doutor em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Economia pela Universidade Estadual de Maringá e bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Paraná. É professor do curso de Ciências Econômicas da UFR, tendo sido coordenador do curso por duas gestões consecutivas. Também foi eleito diretor da Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas (FACAP).

Na sequência, foi realizado o empossamento dos pró-reitores e secretários da atual gestão, com a leitura e assinatura dos termos. Após a apresentação completa do corpo administrativo, a reitora destinou um momento para agradecer aos membros da equipe anterior que compuseram a gestão pró-tempore, reconhecendo os desafios enfrentados, o comprometimento, a competência e a dedicação dos envolvidos. Foi então realizada uma entrega de placas em sinal de agradecimento.

Estiveram presentes na cerimônia diversas autoridades, entre elas, o reitor da Universidade Federal de Jataí, professor Christiano Peres Coelho, o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professor Evandro Soares da Silva, o pró-reitor de ensino de graduação da UFMT, professor Adelmo Carvalho da Silva, o senador da república, Wellington Antônio Fagundes, o representante da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, a presidente da Acir, Marchiane Fritzen, o representante da Câmara Municipal, vereador José Felipe, o representante da Assembleia, deputado Claudio Paisagista, e o representante do 4º Comando Regional e 5º Batalhão da Polícia, Capitão Tavares.