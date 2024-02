Unemat divulga lista de espera do SiSU/Enem para ingresso em 2024/2

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou, nesta sexta-feira (16), a relação dos candidatos aprovados e classificados na lista de espera das chamadas do Sistema de Seleção Unificada (SiSU/Unemat), para ingresso no período letivo 2024/2.

Ela pode ser acessada no endereço vestibular.unemat.br . A listagem será referência para as próximas convocações feitas pela Unemat, de acordo com a existência de vagas.

O cronograma de matrícula da segunda chamada, assim como os procedimentos para os candidatos, serão divulgados em edital complementar, a ser publicado posteriormente.

Cursos ofertados e locais

Administração: Diamantino, Juara, Nova Mutum, Sinop e Tangará da Serra.

Agronomia: Alta Floresta, Cáceres, Nova Mutum, Nova Xavantina e Tangará da Serra.

Arquitetura e Urbanismo: Barra do Bugres.

Ciência da Computação: Alto Araguaia, Barra do Bugres e Cáceres.

Ciências Biológicas: Alta Floresta, Cáceres, Nova Xavantina e Tangará da Serra.

Ciências Contábeis: Cáceres, Nova Mutum, Sinop e Tangará da Serra.

Ciências Econômicas: Sinop.

Direito: Alta Floresta, Barra do Bugres, Cáceres, Diamantino e Pontes e Lacerda.

Educação Física: Cáceres e Diamantino.

Enfermagem: Cáceres, Diamantino e Tangará da Serra.

Engenharia Civil: Nova Xavantina, Sinop e Tangará da Serra.

Engenharia de Produção Agroindustrial: Barra do Bugres.

Engenharia Elétrica: Sinop.

Engenharia Florestal: Alta Floresta.

Geografia: Cáceres e Sinop.

Gestão de Turismo (Tecnólogo): Nova Xavantina.

História: Cáceres.

Jornalismo: Tangará da Serra.

Letras: Alto Araguaia, Cáceres, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra.

Matemática: Barra do Bugres, Cáceres e Sinop.

Medicina: Cáceres.

Pedagogia: Cáceres, Juara e Sinop.

Sistemas de Informação: Sinop.

Tecnologia de Alimentos: Barra do Bugres.

Zootecnia: Pontes e Lacerda.

Cotas

A Unemat passou a adotar as notas do Enem/Sisu para a entrada nos segundos semestres letivos de cada ano. O período letivo 2024/2 terá início no dia 5 de agosto.

Nesta edição, a Universidade do Estado de Mato Grosso oferece 2.350 vagas em 59 cursos de graduação presencial vagas para ingresso no período letivo 2024/2, para candidatos que realizaram o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

Do total, 60% das vagas são para alunos oriundos de escolas públicas e 40% das vagas para ampla concorrência. Dentre as vagas reservadas para alunos da rede pública de ensino estão inseridas as cotas do Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial (Piier) para negros (pretos e pardos) e para indígenas, bem como as cotas para pessoas com deficiência (PCD).

Dúvidas

Qualquer dúvida, basta entrar em contato com a Diretoria de Gestão de Concurso e Vestibulares (Covest) pelo e-mail vestibular@unemat.br ou pelo telefone (65) 98120-0095.