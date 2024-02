Vacina bivalente contra a Covid-19 está disponível para grupos prioritários em Barra do Garças

A Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças, informa que a vacina bivalente contra a covid-19 está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, para grupos específicos. Além disso, a vacina Pfizer Baby para crianças acima de 06 meses e abaixo de 5 anos também está disponível.

Os grupos prioritários, são: pessoas acima de 60 anos ou mais; pessoas imunocomprometidas; gestantes e puérperas e crianças acima de 12 anos com comorbidades. O prazo entre as doses é de 06 meses.

Para crianças acima de 06 meses e abaixo de 5 anos a, a vacina disponível nas UBS’s é a Pfizer Baby, o prazo entre as doses do imunizante é de 4 semanas entre a 1° e 2° dose e de 8 semanas entre a 2° e a 3° dose.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população sobre a importância e a necessidade de estar em dia com a vacinação. A imunização é um meio seguro e eficaz de prevenir doenças, diminuindo o risco de adoecimento ou de manifestações graves que podem levar à internação. Para se vacinar, basta comparecer à unidade de saúde com o cartão do SUS e o de vacinação.