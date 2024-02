Vereador afirma que prefeitura fará novo chamamento para a educação ainda nesta semana

Durante Sessão Ordinária nesta quinta-feira (15), o líder do Poder Executivo na Câmara Municipal, vereador Reginaldo Santos, disse que a Prefeitura de Rondonópolis fará novo chamamento referente ao concurso público da educação ainda nesta semana. O representante ainda disse que aproximadamente 200 profissionais serão convocados, entre educação infantil e fundamental.

“O prefeito José Carlos do Pátio, a Secretaria de Gestão de Pessoa e a Secretaria de Educação estão buscando convocar o máximo de pessoas possível, dentro do quantitativo e dentro da quantidade de alunos matriculados. Na última semana, estava sendo previsto chamar 40 profissionais para a educação infantil, agora o previsto vai variar de 65 a 70 profissionais. Já para o ensino fundamental, o número aproximado é de 120 a 140 profissionais”, disse o vereador.

Ele ainda ressaltou que o prefeito pediu para que a equipe do município fizesse um estudo para levantar a quantidade necessária de profissionais para atender a rede municipal. “O edital já está pronto, poderia ter saído hoje, mas a informação que temos é que esse edital vai sair amanhã. Existem algumas pessoas trabalhando pelo seletivo, mas quando o concursado chegar, essa vaga é do concursado. Lembrando também que a figura do contratado sempre vai continuar existindo para aquelas vagas de reservas técnicas, que são as vagas dos diretores, coordenadores e assim sucessivamente”, ressaltou.