Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois carros batem no cruzamento da rua Bem Te Vi com a avenida das Perdizes, no Parque Universitário na manhã desta segunda-feira (05).

Duas mulheres que estavam no veículo ficaram presas as ferragens e foram retiradas com a ajuda dos Bombeiros.

O vídeo mostra que o Forda Ka atravessou a pista preferencial e bateu na lateral do HB20. Com o impacto, o veículo atravessou a pista e bateu no muro.