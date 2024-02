Vídeo mostra momento em que assaltante é baleado em Rondonópolis

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito de invadir e roubar uma loja especializada na venda de celulares é abordado e baleado pela Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (21), no Centro de Rondonópolis-MT.

Nas imagens é possível ver uma viatura da PM chegando em um ponto de ônibus e pedindo para as pessoas saírem do local. Na sequência, o suspeito aparece nas imagens. Ele havia acabado de sair da loja com as mãos para cima, o capacete na cabeça, com uma mochila vermelha nas costa e uma bolsa verde nas mãos.

Ele coloca a bolsa verde no chão e tira o capacete da cabeça. No momento em que ele tira a arma de fogo da cintura, acaba sendo atingido por um disparo.

Consta no Boletim de Ocorrência (BO) que a PM havia verbalizado apenas para que o indivíduo colocasse as mãos na cabeça e deitasse no chão. Os policiais relataram no BO que ele desobedeceu as ordens colocando a mochila verde no chão, então foi reiterada a ordem para que o suspeito colocasse as mãos na cabeça e deitasse no chão e novamente ele não acatou as ordens, tirando o capacete colocando-o no chão e que nesse momento colocou a mão na cintura, vindo a pegar o revolver calibre 38.

Para cessar a ação do indivíduo, foram efetuado dois disparo de arma de fogo, onde atingiu a região da virilha do homem.

O indivíduo caiu e foi retirada a arma que estava com ele.

Ao realizar verificação nos pertences, foi constatado que a bolsa verde que o indivíduo carregava estava com 20 aparelhos celulares de propriedade dos clientes da loja.

A equipe do SAMU foi acionada e o homem foi encaminhado ao Hospital Regional, onde ficou ao cuidados médicos.

Equipes da Politec e Polícia Civil compareceram na ocorrência.

A Polícia Militar divulgou as passagens do suspeito:

B.O OCORRENCIAS DE NATUREZA DIVERSA-CONSUMADO

B.O OCORRENCIAS DE NATUREZA DIVERSA-CONSUMADO

B.O LESÃO CORPORAL/AMEAÇA-CONSUMADO

B.O ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEICULO AUTOMOTOR-CONSUMADO

B.O DIREÇÃO PERIGOSA DE VEICULO NA VIA PUBLICO /USO ILICITO DE DROGAS -CONSUMADO

B.O DIREÇÃO PERIGOSA DE VEICULO NA VIA PUBLICO-CONSUMADO

B.O CONDUZIR VEICULO AUTOMOTOR SOB INFLUENCIA DE ALCOOL OU SUBSTANCIA PSICOATIVA CONSUMADO/DESOBIDIENCIA CONSUMADO/CORRUPÇÃO DE MENORES CONSUMADO/DIREÇÃO PERIGOSA EM LOCAIS ESPECIFICO NA LEI CONSUMADO

B.O DIRIGIR VEICULO SEM POSSUIR CNH OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR CONSUMADO

B.O INJURIA CONSUMADO /AMEAÇA CONSUMADO /LESÃO CORPORAL CONSUMADO