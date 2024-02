Vizinhas são presas pela Polícia Militar após briga por resíduos de construção em muro

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta terça-feira (27) para conter uma briga entre duas vizinhas no bairro João Antônio Fagundes, em Rondonópolis-MT. Segundo informações do boletim de ocorrência, a briga foi causa por resíduos de uma construção em um muro.

Uma das envolvidas no caso relatou aos policiais que os resíduos da construção da vizinha estavam caindo no terreno da residência em que mora e que ela pediu por diversas vezes que o material fosse recolhido. Com a negativa da vizinha, a mulher recolheu os resíduos e colocou na frente da casa da outra.

A vizinha não gostou da atitude e começou a jogar pedras na residência da outra mulher. Após xingamentos, as duas começaram a trocar socos. Uma delas tentou se defender com o cabo de uma enxada. A Polícia Militar chegou no local durante a briga e conteve as envolvidas.

Elas foram encaminhas à 1ª Delegacia de Polícia. Uma das mulheres apresentava lesões na boca, face, pescoço, tórax e braços. A outra envolvida se queixava de dores nos braços e apresentava vermelhidão na face.