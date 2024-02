Vizinhos escutam gritos e encontram homem morto segurando fio eletrificado

Um homem de 38 anos morreu em uma casa no bairro Residencial Edelmina Querubim, na noite desta quinta-feira (22), em Rondonópolis-MT.

Conforme informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), os vizinhos ouviram um grito muito alto vindo da casa da vítima. Diante da situação, as pessoas olharam pelo buraco do muro da casa e viram a vítima caída.

Populares entraram na casa, na tentativa de ajudar o homem, e perceberam que a vítima

estava segurando um fio de varal que estava encostado em um fio elétrico.

O padrão de energia foi desligado. As testemunhas fizeram massagem cardíaca no homem até a chegada do SAMU que constatou a morte.

Equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Politec compareceram no local. O caso foi registrado em um BO e segue sendo investigado.