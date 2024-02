Wellington Fagundes destaca importância da parceria Brasil-Japão na produção de soja em evento em Miami

O senador Wellington Fagundes (PL/MT) acaba de participar da 26ª Conferência Interamericana de Prefeitos e Autoridades Locais em Miami, onde discutiu a importância da parceria entre Brasil e Japão na produção de soja.

Na ocasião, o senador esteve com o Sr. Kazuhiro Nakai, Cônsul-Geral do Japão em Miami, onde ressaltou a colaboração entre os dois países, fundamental para desenvolver a agricultura brasileira, especialmente em Mato Grosso. ” A Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) sempre teve uma parceria importante com nosso estado, com projetos de desenvolvimento para intensificarmos nossa produção de alimentos de forma sustentável. Um desses projetos é a conversão de pastagens em áreas que são produtivas”, afirmou o senador

Wellington afirmou ainda que a parceria entre os dois países na produção de soja tem um futuro promissor, com ambos comprometidos em fortalecer ainda mais a colaboração, desenvolvendo tecnologias inovadoras e promovendo a agricultura sustentável. “Essa parceria não só beneficia os dois países, mas também contribui para a segurança alimentar global e o desenvolvimento socioeconômico”, destacou.

O evento contou com a presença de 150 pessoas, incluindo pelo menos 21 prefeitos e representantes de 35 cidades de 18 países, com o objetivo de potencializar oportunidades de negócios, estimular relações comerciais e reforçar conexões bilaterais. Sinop, NO Norte de Mato Grosso, também participou deste intercâmbio cultural com uma comitiva de 21 pessoas.

A Aprosoja-MT também esteve no evento, representada pelo diretor-executivo Wellington Andrade e pelo vice-presidente Ilson Redivo. Andrade participou de um painel sobre investimentos sustentáveis, apresentando dados sobre a agricultura mato-grossense e os programas Guardião das Águas e Soja Legal, que promovem a sustentabilidade na produção.