Workshop aponta necessidade de ampliação da energia limpa

Presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura (Frenlogi), o senador Wellington Fagundes reforçou hoje (05) a importância das instituições de ensino superior no desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica para o setor energético no Brasil. Para ele, há interesse de ambas as partes – universidades e empresas do setor – e os resultados serão positivos para a sociedade.

Ele coordenou, nesta segunda-feira, um workshop sobre “Inovação do Setor Energético” envolvendo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), empresas do setor, como a Energisa, e as universidades Federal de Mato Grosso (UFMT), Federal de Rondonópolis (UFR), Estadual de Mato Grosso (Unemat) e o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

Diretor de Aneel, Ricardo Tili lembrou que as concessionárias de energia elétrica têm um percentual de investimento que deve ser feito em pesquisa e inovação, recursos que podem ser acessados por projetos elaborados pelas instituições de ensino superior. Segundo ele, o Brasil é referência na produção de energia limpa. O índice chega a 93% de toda a energia produzida no país, mas ainda há muito a avançar.

O evento também contou com a participação do senador Marcelo Castro, do Piauí, presidente da Câmara de Energia, Petróleo e Gás da Frenlogi, que apontou a necessidade da busca da auto-suficiência energética e a sustentabilidade. “Estamos no século da energia limpa e o Brasil pode contribuir com o mundo nesse sentido”, disse.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, defende a necessidade de ampliação na oferta de energia no Estado, que vive um processo de crescimento acelerado, inclusive na agroindústria, que requer grande demanda de energia.