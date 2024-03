4ª edição da Operação Força Total é lançada em Rondonópolis

A Polícia Militar (PM) lançou a 4ª edição da Operação Força Total, na manhã desta quinta-feira (7), na Praça dos Carreiros, em Rondonópolis-MT. A Operação foi lançada em todo o país.

Conforme informações da Polícia, a operação tem o objetivo de intensificar a atuação das forças policiais militares com foco na detenção de suspeitos em flagrante delito, apreensões de armas, drogas e interceptação de atividades ilícitas, promovendo a maior sensação de segurança da população e ordem pública.

A intenção também é fazer a busca de foragidos da Justiça, realizar prisões em flagrante, localização de veículos e produtos roubados, ampliando assim a sensação de segurança da população.

“Vamos mostrar a união das nossas instituições frente ao crime organizado, instituições criminosas que existem no nosso país e mostrar a força do Estado através do nosso policiamento ostensivo” explica o Comandante do 4º CR PM, Coronel Benedito.

Em Mato Grosso, a operação é feita em conjunto pelos 15 Comandos Regionais da PMMT e também com atuação das unidades especializadas como os Batalhões de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Operações Especiais (Bope), Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria), Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), Força Tática e Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio).