59 municípios de Mato Grosso estão em situação de alerta de infestação do mosquito da dengue

O primeiro Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa/LIA) de 2024, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), aponta que 59 municípios de Mato Grosso estão em situação de alerta de infestação do mosquito transmissor de dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Outros 39 municípios têm índices considerados de risco.

Ao todo, 129 municípios do Estado realizaram o levantamento que utiliza uma metodologia que permite o conhecimento de forma rápida, por amostragem, da quantidade de imóveis com a presença de recipientes com larvas de Aedes aegypti, seguindo as Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue.

Destes municípios, 30 tiveram a classificação elencada como satisfatória.

A divulgação do documento tem o objetivo de contribuir para o diagnóstico e subsidiar os municípios nas ações de combate às endemias.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-MT, Alessandra Moraes, o informativo é uma ferramenta primordial na vigilância e precisa ser intensificada para ampliar os resultados.

“Essa é uma ferramenta que o gestor municipal pode utilizar para todas as medidas necessárias, principalmente nesse momento que vivenciamos uma alta nos números de dengue no Estado. Com isso, ampliar essas medidas de prevenção e controle dentro do seu território”, enfatizou.

Além do levantamento do Índice Rápido para o Aedes aegypti, a Secretaria também elencou as medidas e estratégias para intensificar o controle de endemias através dos coordenadores, supervisores de campo e agentes comunitários de saúde.

As diretrizes reforçam a necessidade de informar aos moradores sobre o aumento das arboviroses, seus sintomas e riscos por meio do mosquito transmissor, orientando-os a procurar uma Unidade de Saúde em casos suspeitos, evitando assim a automedicação.

Alessandra destacou que as ações também orientam a população sobre seus deveres no combate à dengue dentro e fora de casa. “São ações que vão muito além de não acumular água parada, elas se estendem a conscientização coletiva, através de medidas que abrangem do pequeno em sala de aula até seus avós, aumentando o núcleo de atuação no combate à dengue por todo o estado e reduzindo o risco de uma epidemia em Mato Grosso”, afirmou.

Veja abaixo os municípios em situação de alerta:

Água Boa

Itaúba

Peixoto de Azevedo

Guiratinga

Primavera do Leste

Colíder

Porto Estrela

Alto Araguaia

Araputanga

Santa Cruz do Xingu

Nova Monte Verde

Pedra Preta

Araguaiana

Alto Boa Vista

Jaciara

São José do Povo

Barra do Garças

Cotriguaçu

Juara

Curvelândia

Nossa Senhora do Livramento

Paranatinga

Porto dos Gaúchos

Gaúcha do Norte

Juscimeira

Planalto da Serra

Vila Bela da Santíssima Trindade

Alta Floresta

Itiquira

Apiacás

Canabrava do Norte

Denise

Nova Nazaré

Santo Antônio do Leste

Bom Jesus do Araguaia

Chapada dos Guimarães

Nova Mutum

Santa Carmem

São José dos Quatro Marcos

Vila Rica

Araguainha

Novo Mundo

São Pedro da Cipa

Serra Nova Dourada

Arenápolis

Poconé

Ponte Branca

Matupá

Nova Brasilândia

Rondonópolis

São José do Xingu

Tabaporã

Dom Aquino

Torixoréu

Figueirópolis D’Oeste

Nova Santa Helena

Reserva do Cabaçal

Nova Bandeirantes

Rio Branco

Abaixo a lista dos 39 municípios com índices considerados de risco:

Sapezal

Itanhangá

Querência

Sinop

Tapurah

Ribeirãozinho

Ipiranga do Norte

Marcelândia

União do Sul

Barra do Bugres

Lambari D’Oeste

Tesouro

Pontes e Lacerda

Campos de Júlio

Cáceres

Aripuanã

Confresa

Cuiabá

Santo Antônio do Leverger

Cláudia

Campo Novo do Parecis

Nova Guarita

Juína

Vera

Feliz Natal

Nova Xavantina

Sorriso

Porto Esperidião

Brasnorte

Campo Verde

Nova Ubiratã

Mirassol d’Oeste

Campinápolis

Guarantã do Norte

Juruena

Santa Rita do Trivelato

Canarana

Lucas do Rio Verde

Várzea Grande