Ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal apreende armas e munições

A Policia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil, em uma ação conjunta, apreenderam na tarde desta quinta-feira (21) armas de fogo e munições que estavam escondidas em um veículo em Pontes e Lacerda-MT. Os objetos foram encontrados em um compartimento secreto do carro.

O automóvel teria sido usado em um roubo ocorrido em uma mineradora e após uma fiscalização minuciosa, as equipes encontraram um compartimento secreto no banco do passageiro, onde estavam escondidos os revólveres e as pistolas, além de munições de diferentes calibres.

Os suspeitos já estavam sob custódia da Polícia Civil no momento da descoberta.