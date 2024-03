Acidente de alto impacto deixa mulher de 41 anos e policial militar feridos

Duas pessoas, sendo um policial militar de 34 anos e uma mulher de 41 anos, ficaram feridas após uma colisão envolvendo duas motos, no cruzamento da rua Dom Pedro II com a avenida Lions Internacional, na manhã desta terça-feira (19), no bairro Vila Aurora I, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações apuradas pela equipe, a mulher seguia pela avenida Lions Internacional e o policial pela rua Dom Pedro quando houve a colisão. Com a força do impacto, os dois ficaram feridos.

A equipe do SAMU foi acionada e as duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional.

A Polícia Militar (PM) esteve no local para controlar o trânsito. A Polícia Civil (PC) e Politec compareceram no local para realizar a perícia.

Ainda não se sabe quem provocou a batida. O caso é investigado.