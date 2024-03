Acidente entre motos deixa feridos na Vila Operária

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (07) na rua Presidente Costa e Silva, na Vila Operária, em Rondonópolis-MT. Duas pessoas ficaram feridas após uma batida entre duas motos.

Segundo informações, as duas pessoas seguiam pela via e, por conta de um desvio, o condutor de uma das motos diminuiu a velocidade. Havia um fluxo intenso de carros e a condutora da outra moto não percebeu que o trânsito estava lento. Ela bateu na traseira da moto que era conduzida pelo homem e foi lançada ao solo. A mulher bateu a cabeça no meio-fio, chegou a ficar desacordada e teve cortes na boca.

Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada ao Hospital Regional. Outra equipe foi acionada para socorrer o condutor da motocicleta atingida. Ele teve escoriações pelo corpo e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).