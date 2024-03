Acusado de estuprar a enteada por cerca de 7 anos, homem é preso em Rondonópolis

Um homem de 50 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (15) em Rondonópolis- MT pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DDM). Em 2019, a mãe da menina fez a denúncia dos abusos.

Segundo consta no BO da época, a mãe só descobriu que a jovem, que já estava com 17 anos, havia sido estuprada através de uma irmã do suspeito depois de alguns anos. Ela contou que os abusos aconteciam desde os nove anos de idade e que o suspeito chegava a dopar a companheira para abusar da menina.

A mãe questionou a vítima que confirmou os fatos e que contou que já havia tentado contra a própria vida por conta dos abusos e que era ameaçada pelo acusado.

Hoje, os policiais conseguiram cumprir o mandado de prisão.

No mandado, a juíza justifica a decretação da prisão cautelar para garantia da aplicação penal e salienta que “os crimes de estupro de vulnerável foram praticados por 7 anos, demonstrando personalidade perversa, doentia extrema gravidade concreta dos fatos” afirmou.

Ele será encaminhado a Penitenciária Major Eldo de Sá.