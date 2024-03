Adolescentes são apreendidos pela Polícia Militar com arma e munições

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos, na noite desta segunda-feira (18), por policiais militares do 6º Batalhão, suspeitos por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Nova Era, no município de Cáceres.

Conforme informações do boletim de ocorrência, uma equipe realizava o patrulhamento de rotina na Avenida São Luiz, por volta das 21h30, quando identificou os suspeitos em uma motocicleta. A dupla foi vista saindo de uma chácara na região.

O condutor do veículo, de 16 anos, ao visualizar aproximação dos militares, saiu em alta velocidade e realizando diversas manobras, a fim de despistar os policiais. Após a perseguição, o suspeito parou com veículo.

Com ele, os militares encontraram R$ 344,25 em espécie e nada ilícito. No entanto, com o comparsa foi localizado um revólver calibre .38 carregado com seis munições ainda intactas.

A dupla, o veículo e os materias apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.