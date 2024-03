Autor de diversos furtos a comércio é preso pela PC em MT

Um criminoso envolvido em diversos furtos mediante arrombamento em estabelecimentos comerciais foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã deste sábado (02.03), em mais uma rápida ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste, realizada logo após a comunicação do crime.

O suspeito, de 26 anos é investigado por outros crimes contra estabelecimentos comerciais ocorridos no ano de 2023 e foi atuado em flagrante por furto qualificado.

As investigações iniciaram pela manhã após o gerente da empresa procurar a delegacia para comunicar o furto no estabelecimento, relatando que o suspeito quebrou a porta de vidro do local e subtraiu a quantia que estava no caixa.

Ainda segunda a vítima, por meio de imagens de câmeras de segurança foi possível verificar que o suspeito seria o mesmo, que já teria arrombado e furtado a loja em ocasiões anteriores. Após análise das imagens, os policiais da Derf conseguiram identificar o suspeito, realizando diligências até a sua residência, onde ele foi encontrado ouvindo música e ingerindo bebida alcoólica.

Ao ser abordado pelos policias, o suspeito ficou extremamente agressivo e tentou reagir à prisão, proferindo palavras de baixo calão contra os policiais. Ele foi conduzido à delegacia e após ser interrogado pelo delegado Rodolpho Bandeira, foi atuado em flagrante pelo crime de furto qualificado pelo arrombamento e majorado pelo repouso noturno.